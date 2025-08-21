コピートレードとは、他のトレーダーが行った取引で実行されたすべての操作をコピーすることです。以前の記事では、ウェブプラットフォームでのMEXCコピートレードマニュアルを紹介しました。今回は、MEXCアプリでのコピートレードのチュートリアルをご紹介いたします。 1. コピートレードの操作方法 1）MEXCアプリのホーム画面を開き、[その他] をタップします。 2）[取引] の中から [コピートレードコピートレードとは、他のトレーダーが行った取引で実行されたすべての操作をコピーすることです。以前の記事では、ウェブプラットフォームでのMEXCコピートレードマニュアルを紹介しました。今回は、MEXCアプリでのコピートレードのチュートリアルをご紹介いたします。 1. コピートレードの操作方法 1）MEXCアプリのホーム画面を開き、[その他] をタップします。 2）[取引] の中から [コピートレード
学ぶ/初心者向けガイド/コピートレード/MEXCコピートレードのチュートリアル（アプリ）

MEXCコピートレードのチュートリアル（アプリ）

2025/8/21MEXC
0m
共有する
#初級#先物#初心者

コピートレードとは、他のトレーダーが行った取引で実行されたすべての操作をコピーすることです。以前の記事では、ウェブプラットフォームでのMEXCコピートレードマニュアルを紹介しました。今回は、MEXCアプリでのコピートレードのチュートリアルをご紹介いたします。

1. コピートレードの操作方法


1）MEXCアプリのホーム画面を開き、[その他] をタップします。

2）[取引] の中から [コピートレード] を選択し、コピートレード画面に入ります。

3）画面を下にスクロールすると、トップトレーダーのリストが全体（総合ランキング）、最高投資収益率（ROI）、最高損益額などで分類されて表示されます。[全てのトレーダー] をタップすると、現在のすべてのトレーダーが表示されます。お気に入りのトレーダーを選択し、[コピートレード] をタップすると、コピートレードのパラメータ設定画面に入ります。


4）コピートレードのパラメータ設定画面で、ユーザー様がトレーダーの操作をフォローしたいコピートレード先物ペアを選択します。すべての先物ペアをフォローする場合は [全て] を選択することもできますが、ここでは少なくとも先物ペアを1つ選択する必要があります。

5）ページをスクロールすると、[スマート比率]、[固定額]、[固定比率]の3種類のコピートレードモードが表示されます。
  • スマート比率： トレーダーの各注文に対する資金割合でポジションをオープンします。
  • 固定額： 毎回同じ額の証拠金を投資します。
  • 固定比率： 各コピートレードの注文数量は、トレーダーの約定済み注文数量の一定倍数になります。

ここでは例として、スマート比率を使用します。他のコピートレード方法もスマート比率と類似しています。

6) コピートレード操作を進めるには、ユーザー様のコピートレード金額が30 USDT以上でなければなりません。ユーザー様の現物アカウントの残高がこの要件を満たさない場合、[資金振替]をタップして先物または法定通貨アカウントから資金を追加することができます。

アカウントの純資産が設定した [アカウントの損切り] の値に達すると、コピートレードは自動的にキャンセルされます。ユーザー様のすべての注文は成行価格で決済され、残りの資産は現物アカウントに振替られます。市場の変動により、コピートレードがキャンセルされた際の実際のアカウントの純資産価値は、設定した値と異なる場合があります。

「トレーダー強制決済設定」では、[決済ポジションをフォローする]または[決済ポジションをフォローしない]のいずれかを選択できます。このオプションにより、トレーダーのポジションが強制決済された際に、ユーザー様のコピートレードのポジションが決済されるかどうかが決定されます。

「その他の設定」では、「リスクコントロール設定」、「証拠金設定」、「レバレッジとスリッページの設定」を行うことができます。

全ての設定が完了したら、[次のステップ]をタップしてください。

7) コピートレードの設定を再確認してください。問題がないことを確認した後、[提出]をタップするとコピートレード設定が完了します。


2. トレーダーを選択


MEXC コピートレードの[トップトレーダー]のページでは、[全体（総合ランキング）]、[最高投資収益率（ROI）]、[最高損益額]、[最もフォロワーが多い]の項目で初期分類されたトレーダーのリストが確認できます。各トレーダーのパネルでは、7日間の投資収益率（ROI）、7日間の損益、7日間の勝率、取引頻度、利益分配率など、様々なトレーダーの過去の情報を見ることができます。

[全てのトレーダー]ページでは、7 日間の投資収益率（ROI）、７日間の損益、７日間の勝率などの異なる基準でトレーダーを並べ替えて、お好みのトレーダーを選択することができます。

お気に入りのトレーダーを選択した後、そのプロフィールをクリックしてトレーダーの詳細画面に入ります。この画面では、このトレーダーに関するすべての取引関連情報にアクセスすることができます。MEXCが提供する[パフォーマンス]、[リードトレード統計]、[フォロワー]タブを確認することで、選択したトレーダーについてより詳しく知ることができます。


トレーダーの過去の実績は将来の利益を保証するものではないことに注意することが重要です。したがって、コピートレード資金を適切に配分し、利益確定と損切り（利確/損切り）を設定し、ユーザー様の個人資産が一定の範囲内で変動するようにしておくことをお勧めします。

3. コピートレードの編集/キャンセル


MEXCコピートレード画面の個人パネルの[>]をタップし、[私のトレーダー] を選択すると、現在のコピートレードが表示されます。[フォロー解除] または [編集]をタップすることができます。

[編集] をタップすると、[コピートレードのパラメータ設定] 画面に戻ります。この画面で、コピートレードを行う先物の種類を再設定したり、コピートレード方法などの設定を変更したりすることができます。[フォロー解除] をタップすると、現在フォローしているトレーダーのフォローが解除されます。

コピートレード金額の横にある鉛筆アイコンをタップして、ユーザー様のコピートレード金額の増減を変更することができますが、最低コピートレード金額である30 USDT以上を維持する必要がありますのでご注意ください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得