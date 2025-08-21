MEXCコピートレードのチュートリアル (ウェブ)





コピートレードとは、他のトレーダーが行った取引をそのまま複製するプロセスのことです。この記事では、ウェブサイトを使ったコピートレードの方法をご紹介します。









MEXCの公式ウェブサイトを開き、アカウントにログインします。上部のメニューから [先物取引] をクリックし、[コピートレード] を選択してMEXCのコピートレードページにアクセスします。









コピートレードページでは、画面を下にスクロールすることで、総合ランキング、最高投資収益率、最高損益額などのカテゴリーごとに並べ替えられたトップトレーダーを確認できます。[全てのトレーダー] をクリックすると、現在のトレーダーの完全なリストを表示することも可能です。お好みのトレーダーを選択し、[コピートレード] をクリックすると、コピートレードのパラメータ設定ページに進みます。













コピートレードのパラメータ設定ページの左側で、コピーしたい先物ペアを選択します。「全て」にチェックを入れて全ての先物ペアを選択するか、1つまたは複数の先物ペアを選択してコピーします。









コピートレードのパラメータ設定ページの右側では、以下の3つのコピートレード方法を選択できます：[スマート比率]、[固定額]、[固定比率]





スマート比率：トレーダーの注文ごとの資金割合をコピーしてポジションをオープンします。

固定額：各コピートレードと同じ額の証拠金を投資します。

固定比率：各コピートレードの注文数量は、トレーダーの約定数量の一定倍数になります。









スマート比率方式を例に、コピートレードのプロセスを説明します。他のコピートレード方法も同様の手順で操作できます。





コピートレードを行うには、コピートレードの金額が30 USDT以上である必要があります。現物アカウントの残高がこの要件を満たしていない場合は、[資金振替] をクリックして、先物アカウントまたは法定通貨アカウントから資金を追加できます。



コピートレードアカウントの総資産が、あらかじめ設定された [アカウントの損切り] の値に達すると、コピートレードは自動的に停止されます。すべてのポジションは成行価格で決済され、残りの資産は現物アカウントに振り替えられます。市場の変動により、終了時点でのコピートレードアカウントの実際の総資産が、設定した値とわずかに異なる場合があります。



アカウントの純資産が設定した [アカウントの損切り] の値に達すると、コピートレードは自動的にキャンセルされます。ユーザー様のすべての注文は成行価格で決済され、残りの資産は現物アカウントに振替られます。市場の変動により、コピートレードがキャンセルされた際の実際のアカウントの純資産価値は、設定した値と異なる場合があります。





「トレーダー強制決済設定」では、[決済ポジションをフォローする] または [決済ポジションをフォローしない] を選択できます。このオプションにより、トレーダーのポジションが強制決済された際に、コピートレードポジションを決済するかどうかを決定します。





「その他の設定」では、リスクコントロール設定、証拠金設定、レバレッジとスリッページの設定などの追加のパラメーターを設定できます。





すべての設定が完了したら、[次のステップ] をクリックしてください。









コピートレードの設定を確認し、内容に問題がなければ [提出] をクリックしてコピートレードを完了してください。













MEXCコピートレードの[トップトレーダー]ページでは、トレーダーリストが初期設定で総合ランキング、最高投資収益率、最高損益額、最もフォロワーが多い、のカテゴリーに分類されています。トレーダーパネルでは、各トレーダーに関する詳細情報を確認できます。具体的には、7日間の投資収益率 (ROI)、7日間の損益、7日間の勝率、取引頻度、利益配分比率などの情報が表示されます。









また、[全てのトレーダー] タブを選択することもできます。MEXCのコピートレードページでは、7日間の損益、総投資収益率 (ROI)、合計勝率などの異なる基準でトレーダーを並べ替えて、好きなトレーダーを見つけることができます。





トレーダーのプロフィールカードでは、過去の取引データやキーワードも表示されます。これらの情報を参照してトレーダーを選択できます。





ただし、トレーダーの過去のパフォーマンスが将来の利益を保証するものではありません。そのため、コピートレード金額を賢く配分し、利確/損切りを設定し、個人の資産が制御された範囲内で変動するようにすることをお勧めします。













MEXCコピートレードページで、トレーダーカードの [>] をクリックします。









「私のコピートレード」セクションで、「私のトレーダー」をクリックすると、フォローしているトレーダーとの現在のコピートレードが表示されます。[フォロー解除] または [編集] をクリックできます。





[編集] をクリックすると、コピートレードのパラメータ設定ページに戻り、コピーしたい先物やコピートレード方法やその他の設定を再設定できます。[フォロー解除] をクリックすると、現在のトレーダーのフォローを停止します。





コピートレード金額の列にある鉛筆型アイコンをクリックすることで、コピートレード金額を増減できます。最低コピートレード金額は30 USDTです。







