MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得













































注意事項：

1）イベント期間中、他のキャンペーンによる手数料割引は対象ペアには適用されません。

2）イベント期間中、対象ペアの取引高は「$10,000獲得イベント」「先物 M-Day」「Super X-Game」「先物リーダーボード」「Futures Hotspot」など、他の先物関連イベントの対象取引高としてはカウントされません。













































































注意事項：上記イベントルールは変更される場合があります。最新ルールはイベントページをご確認ください。MEXCは最終的な解釈権を有します。









MEXC先物イベントのエコシステムは、取引のあらゆる段階で追加の特典を提供しています。初心者向けのエントリータスクから、経験豊富なトレーダー向けの競争型チャレンジまで、それぞれが付加価値をもたらすよう設計されています。イベントルールをよく確認し、取引計画に組み込むことで、より良い成果を得られ、長期的な収益性を高めることができます。





おすすめ記事：







