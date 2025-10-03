競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/MEXC先物イベン...しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

2025/10/3MEXC
0m
共有する
#注目イベント#先物#初心者
MemeCore
M$2.0689-1.97%
SQUID MEME
GAME$37.1665+0.98%

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特典が用意されています。参加することで、取引による利益だけでなく、追加の先物ボーナス、手数料の割引、賞金プールの山分けなどの特典を享受できます。

この記事では、MEXCで現在実施中の先物イベントを全体的に解説し、取引活動と並行して追加の特典を得る方法を説明します。ユーザーは、MEXC公式サイトのナビゲーションバーの [イベント] → [先物イベント] でこれらのイベントを確認できます。


*BTN-先物取引を始める&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT *

1. $10,000獲得イベント


$10,000先物ボーナスイベント」は新規ユーザー限定タスクとアドバンスタスク（上級者タスク）の2つのパートに分かれています。新規ユーザー限定タスクは参加ハードルが低く、特典が獲得しやすくなっています。一方、アドバンスタスクでは一定の累計取引高を達成することで追加のボーナスを受け取ることができます。


*BTN-$10,000獲得&BTNURL=https://www.mexc.co/ja-JP/futures-activity/bonus *

2. 手数料０トレーダー祭


手数料０トレーダー祭」は、MEXCが提供するイベントで、100種類の先物取引ペアで取引手数料が無料になります。参加登録は不要で、対象ペアの取引時にはメイカー・テイカー手数料が0%となります。

注意事項：
1）イベント期間中、他のキャンペーンによる手数料割引は対象ペアには適用されません。
2）イベント期間中、対象ペアの取引高は「$10,000獲得イベント」「先物 M-Day」「Super X-Game」「先物リーダーボード」「Futures Hotspot」など、他の先物関連イベントの対象取引高としてはカウントされません。


3. 先物 M-Day


M-Day」はMEXC先物を代表するイベントで、USDT-MまたはCoin-M先物を取引するユーザーが参加できるチャレンジです。無料の「ワンダーチェスト」を獲得し、先物ボーナスを手に入れるチャンスがあります。先物ボーナスは証拠金として利用でき、得られた利益は出金可能です。

取引高が45,000 USDTに到達するとワンダーチェストを1つ獲得できます。取引高が増えるほど獲得できるチェストが増え、ジェムを獲得できる確率も高まります。参加方法の詳細は「M-Dayへの参加方法」をご参照ください。


*BTN-M-Dayに参加&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures-mday *

4. Futures Hotspot


Futures Hotspot」は、人気の先物ペアを取引するイベントです。イベント期間中に [クイック登録] をクリックし、指定された先物を取引することで、先物ボーナスを獲得するチャンスがあります。


*BTN-Futures Hotspotに参加&BTNURL=https://www.mexc.co/ja-JP/futures-activity/coin-events *

5. 先物リーダーボード


MEXC先物リーダーボード」では、イベント期間中のユーザーの日次損益額に基づいてランキングが作成されます。日次先物取引高が200,000 USDTを超えるユーザーのうち上位200名が賞金プールを山分けします。また、取引高ランキング上位200名も追加の賞金プールを山分けできます。報酬は毎日分配されます。先物リーダーボードは日次・週間・月間単位で集計されます。


*BTN-先物リーダーボードに参加&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/mx-activity/contract-rank *

6. Super X-Game


Super X-Game」は、MEXCが定期的に実施する先物イベントです。レバレッジ21倍以上で取引を完了すると、自動的に参加登録されます。最新のSuper X-Gameでは、取引高に応じて異なる報酬が用意されており、さらに総賞金プールは有資格参加者数によって決定されます。参加者が多いほどプールが大きくなります。報酬は取引高ランキングに基づいて分配されます。詳細はイベントページの利用規約をご確認ください。


*BTN-Super X-Gameに参加&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures-activity/x-game *

注意事項：上記イベントルールは変更される場合があります。最新ルールはイベントページをご確認ください。MEXCは最終的な解釈権を有します。

7. まとめ


MEXC先物イベントのエコシステムは、取引のあらゆる段階で追加の特典を提供しています。初心者向けのエントリータスクから、経験豊富なトレーダー向けの競争型チャレンジまで、それぞれが付加価値をもたらすよう設計されています。イベントルールをよく確認し、取引計画に組み込むことで、より良い成果を得られ、長期的な収益性を高めることができます。

おすすめ記事：


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

M-Dayへの参加方法

M-Dayへの参加方法

1. M-Dayとは？M-DayはMEXCで開催される特別な先物イベントです。参加すると、無料のワンダーチェストがもらえ、先物ボーナス報酬を獲得するチャンスが得られます。取引高が45,000 USDTに達するごとに、ワンダーチェストを1つ受け取れます。取引高が多いほどチェストの数が増え、ジェムを発見する確率も高まります。2. M-Dayに参加するべき理由M-Dayに参加することで、以下のようなメリ

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得