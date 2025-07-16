MEXCプラットフォームは、現物明細機能を提供しています。これは、ユーザー様が過去の現物トランザクションを確認するのに役立ち、将来の投資判断のためのデータサポートとしてご利用いただけます。MEXC先物にも先物取引明細機能があります。詳しくはこちらをご覧ください：先物取引明細の使い方 1. 現物明細とは 現物明細には、MEXCプラットフォームでの現物取引中にユーザー様によって生成されたトランザクショMEXCプラットフォームは、現物明細機能を提供しています。これは、ユーザー様が過去の現物トランザクションを確認するのに役立ち、将来の投資判断のためのデータサポートとしてご利用いただけます。MEXC先物にも先物取引明細機能があります。詳しくはこちらをご覧ください：先物取引明細の使い方 1. 現物明細とは 現物明細には、MEXCプラットフォームでの現物取引中にユーザー様によって生成されたトランザクショ
現物明細の使い方

2025/7/16MEXC
0m
MEXCプラットフォームは、現物明細機能を提供しています。これは、ユーザー様が過去の現物トランザクションを確認するのに役立ち、将来の投資判断のためのデータサポートとしてご利用いただけます。MEXC先物にも先物取引明細機能があります。詳しくはこちらをご覧ください：先物取引明細の使い方

1. 現物明細とは


現物明細には、MEXCプラットフォームでの現物取引中にユーザー様によって生成されたトランザクションの詳細が記録されています。現物明細では、現物取引、入金/出金/送金の履歴、資産の振替、イベント/セービングなど、様々な分野の個人のトランザクション明細を照会およびエクスポートすることができます。これは、個人資産の確認と管理において効果的に役立ち、その後の投資のための合理的な計画を立てることができます。

現物明細と現物注文の違い：（MEXC公式ウェブサイトのトップページ右上にある [注文履歴] - [現物取引] を選択してください）

1.1 異なる履歴範囲

現物注文は主に、現在の注文、注文履歴、取引履歴などの現物取引履歴を記録しています。一方、現物明細には、現物取引履歴だけでなく、入金/出金/送金の履歴、資産の振替、イベント/セービング、少額資産のMX変換、その他の現物トランザクション履歴も含まれます。

1.2 異なる注文状況履歴

現物アカウント明細のトランザクション履歴はすべて完了したものですが、現物注文には、 継続中の現物注文履歴、すなわち未決済注文が含まれます。また、現物注文の注文履歴には、キャンセルされた注文の履歴も含まれています。

1.3 異なる現物取引履歴の範囲

現物明細と現物注文の両方とも、現物取引の過去のトランザクション履歴を記録しています。異なる点は、現物注文には売買したトークンの種類と数量のみが記録されるのに対し、現物明細にはその取引に対応する取引ペアの数量と取引手数料も含まれることです。


2. 現物明細の用途


2.1 現物取引に関する取引履歴の検索


現物明細には、現物取引に関連するすべての完了したトランザクション履歴が記録されています。現物明細を通じて関連するトランザクション履歴を素早く見つけることができます。

2.2 異なる基準に基づく履歴のフィルタリングとエクスポート


現物明細では2段階のフィルタリングにより、対応するトランザクション履歴を素早く見つけることができます。

１段階目のフィルターでは、現物取引、入金/出金/送金、資産の振替、イベント/セービング、少額資産のMX変換など、さまざまな基準でトランザクション履歴のフィルタリングが可能です。このフィルタリングの後に、トークン、トランザクションの種類、方向、時間などの基準によって、さらにトランザクション履歴を絞り込むことができます。

現物明細では、あなたの端末に履歴をエクスポートし、編集することができます。

3. 現物明細の使い方


3.1 ウェブ


MEXC公式トップページを開いてログインし、右上の [ウォレット] を選択して [現物] をクリックします。


右側にある [現物明細] をクリックすると、該当するページに入れます。


現物明細ページでは、現物取引に関連するすべてのトランザクション履歴を確認することができます。

これらのトランザクション履歴は、[現物取引]、[入金/出金/送金]、[資産の振替]、[イベント/セービング]、[少額資産のMX変換]、[その他] などの種類に分類されています。各カテゴリーで関連するトランザクション履歴を閲覧することができます。

さらに [トークン]、[トランザクションの種類]、[方向]、[時間] などのオプションを選択して検索をさらに絞り込むことで、お探しの特定のトランザクション履歴を見つけることができます。


ここでは、[入金/出金/送金] を例にして説明します。

現在のページには、1月30日から2月15日までの間の入出金に関連するすべての暗号資産関連業務（入出金、出金手数料、送金を含む）の概要が表示されています。これには、すべての流入、流出履歴が含まれます。

直近30日間の入出金履歴を表示するには、時間範囲を選択する必要があります。それ以降の期間の入出金履歴をご覧になりたい場合は、右側にある「詳細を見る >」ボタンをクリックして検索してください。


右側にある [エクスポート] ボタンをクリックすることもできます。次に [トランザクションの種類]、[トークン]、[方向]、[時間] オプションを選択します。[ファイルを暗号化する] かどうかを選択し、[生成] をクリックします。

履歴が作成されたら、現物アカウント明細のエクスポートページを下にスクロールします。[申請履歴] の下にある [ダウンロード] をクリックすることで、履歴を保存することができます。


3.2 アプリ


MEXCアプリを開き、右下にある [資産] アイコンをタップします。次に [現物取引] ページを選択し、右上の請求書アイコンをタップします。現物履歴ページで [フィルター] をタップし、明細のフィルター画面を開きます。

[明細の種類] では、[現物取引]、[入金/出金/送金]、[資産の振替]、[イベント/セービング]、[小額資産のMX変換]、[その他] など、様々なタイプに基づいて現物明細の履歴を検索することができます。

[暗号資産]、[トランザクションの種類]、[方向]、[期間] などのオプションを選択して検索をさらに絞り込むことで、必要な特定のトランザクション履歴を見つけることができます。


ウェブサイトとは異なり、アプリを通じて現物取引の取引履歴をエクスポートする場合、レポートが生成されると、電子メールまたはSMSが届きます。

例として電子メールを挙げます。MEXCアプリの現物明細ページで、右上のエクスポートボタンをタップし、[メールで送る] を選択します。生成された明細は、アカウントに紐付けられたメールアドレスに送信されます。


現物明細のダウンロードおよびエクスポートには、月間上限がありますのでご注意ください。具体的な上限はページ上の表示をご参照ください。頻繁な操作を避けるため、ユーザー様のニーズに合わせて適切にエクスポートの設定を行なってください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


