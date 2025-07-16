MEXCでBBO注文を行う方法









BBO（Best Bid Offer/最良気配値）とは、トレーダーが最も有利な価格で取引を約定できるようにするための、利用可能な最良の価格を指します。BBOは、最良気配値(BBO)に合致する指値注文価格をすばやく設定するために使用されます。BBOオプションを使用して注文を発注すると、システムは自動的に条件に一致する市場の気配値を選択して注文を約定します。





MEXCのプラットフォームでは、BBOオプションとして以下の4つの選択肢をご用意しております：相手方価格 1、相手方価格 5、キュー価格 1、キュー価格 5。





相手方価格 1：注文価格を最良の逆方向の注文価格に設定します。買い注文の場合、これは現在の最安値の売値となり、売り注文の場合、最高値の買値となります。BBO注文で相手方価格 1を選択した場合、注文はテイカーとして約定され、対応する手数料を支払うこととなります。





相手方価格 5：注文価格を逆方向の注文価格の中で、5番目に良い価格に設定します。買い注文の場合、これは5番目に低い売値となり、売り注文の場合、これは5番目に高い買値となります。BBO注文で相手方価格 5を選択した場合、注文はテイカーとして約定され、対応する手数料を支払うこととなります。





キュー価格 1：注文価格を注文と同方向の最良価格に設定します。買い注文の場合、これは現在最も高い買値となり、売り注文の場合、最も低い売値となります。BBO注文でキュー価格 1を使用する場合、システムは自動的にユーザー様がメイカーであるかテイカーであるかに基づいて、対応する手数料を請求します。





キュー価格 5：注文価格を、注文と同方向で5番目に良い価格に設定します。買い注文の場合、これは5番目に高い買値となり、売り注文の場合、これは5番目に低い売値となります。BBO注文でキュー価格 5を使用する場合、システムは自動的にユーザー様がメイカーかテイカーかに応じて対応する手数料を請求します。





各オプションは、注文が約定される対応する注文板内の価格の位置を表します。例えば、ユーザー様がBBO注文で相手方価格 1を選択し、数量を入力してロングポジション（買い方向）をオープンした場合、ご注文は逆方向の注文価格の中で、最良の価格で約定されます。ユーザー様がショートポジション（売り方向）をオープンした場合、注文は逆方向の買い手にとって最良の価格で約定されます。









最良の約定価格： BBO注文は、現在のマーケットで利用可能な最良の買値と売値で取引を約定させることを目的としており、最も有利な取引価格を確保し、トレーダーの取引コストを削減します。





より迅速な約定による取引効率の向上：BBO注文は、トレーダーの迅速な市場参入を可能にし、瞬時の機会獲得を支援し、市場変動による約定の乖離を低減します。





自動価格調整： BBO注文の価格は通常、市場の最良買値と最良売値に応じて自動的に調整されるため、注文は常に最良価格で約定されます。









現在MEXCでは、先物取引の指値注文にBBO注文オプションを導入しています。









MEXC先物取引ページを開き、指値注文の [BBO] ボタンをクリックしてBBO注文を開始します。









先ほどの例に沿って、相手方価格 1を使用して、BTC先物のロングポジションをオープンしてみましょう。





[相手方価格 1] を選択し、数量を入力またはスライダーで調整し、 [ロング] をクリックすることで、BTC先物のポジションをオープンすることができます。













1）MEXCアプリを開き、下部の [先物取引] ボタンをタップします。

2）先物取引ページで、[指値注文] オプションから [BBO] を選択します。

3）前述の例に従い、[相手方価格 1] を選択してBTC先物のロングポジションをオープンします。

4）下部のボタンに数量を入力するか、左右にスライドさせて数量を設定します。

5）[ロングをオープン] をタップして、BTCの先物ポジションをオープンします。













ロングポジションをオープンする場合を例に、BBO注文と指値注文の違いを説明します。





現在のBTC先物の市場最良売値が62,900 USDTだとします。指値注文では、ロングポジションのエントリー価格を62,500 USDTに設定し、価格がこの値に到達するのを待って、ロングポジションを建てることができます。





一方、相手方価格 1を使用してBBO注文でロングポジションをオープンすると、BBO注文では現在の最良の売値を選択し、62,900 USDTで直ちに約定されるため、取引効率が向上します。



