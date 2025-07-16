MEXC現物取引において、Kラインチャート上で直接指値注文が発注できるクイック注文機能が追加されました。 この機能は、Kラインチャートのいずれのバージョン（スタンダードまたはTradingView）でも使用できます。Kラインチャートのバージョンに関係なく、どちらでも同じようにこの機能を使用できます。本記事では、例としてスタンダードのKラインチャートを使用してご説明いたします。この機能は現在、ウェブMEXC現物取引において、Kラインチャート上で直接指値注文が発注できるクイック注文機能が追加されました。 この機能は、Kラインチャートのいずれのバージョン（スタンダードまたはTradingView）でも使用できます。Kラインチャートのバージョンに関係なく、どちらでも同じようにこの機能を使用できます。本記事では、例としてスタンダードのKラインチャートを使用してご説明いたします。この機能は現在、ウェブ
Kラインチャート上で現物取引を行う方法

2025/7/16MEXC
この機能は、Kラインチャートのいずれのバージョン（スタンダードまたはTradingView）でも使用できます。Kラインチャートのバージョンに関係なく、どちらでも同じようにこの機能を使用できます。本記事では、例としてスタンダードのKラインチャートを使用してご説明いたします。この機能は現在、ウェブサイト上でのみサポートされており、マルチチャート表示には対応していません。

1. Kラインチャート上でのクイック注文の発注方法


MEXC公式ウェブサイトを開いてログインし、上部ナビゲーションバーの [現物取引] にカーソルを合わせ、ドロップダウンリストから [現物取引] を選択して取引ページにアクセスします。

取引画面のKラインチャートの上部にある [表示設定] の中の [クイック注文] にチェックを入れ、Kラインチャート上でのクイック注文機能を有効にします。


2. Kラインチャート上で指値買い注文を素早く作成する方法


クイック注文機能を有効にした後、カーソルをKラインチャートに移動すると、右側に [⊕] アイコンが表示されます。カーソルが現在の直近価格の下に来たら、[⊕] アイコンをクリックして [指値買い] ボタンを表示させます。

ご希望の購入数量を入力し、緑色の [指値買い] ボタンをクリックして指値買い注文を発注します。注文の発注が完了すると、下の動画のように、注文の発注に成功したことを示すポップアップウィンドウが表示されます。


発注した指値買い注文を確認したい場合、ページを下にスクロールし、[現在の注文] の項目をご覧ください。

3. Kラインチャート上で指値売り注文を素早く作成する方法


カーソルが現在の直近価格の上にある場合は、[⊕] アイコンをクリックして [指値売り] ボタンを表示させます。ご希望の売却数量を入力し、赤色の [指値売り] ボタンをクリックして指値売り注文を発注します。注文の発注が完了すると、下の動画のように、注文の発注に成功したことを示すポップアップウィンドウが表示されます。


発注した指値売り注文を確認したい場合、ページを下にスクロールし、[現在の注文] の項目をご覧ください。

Kラインチャート上で指値注文を発注することで、ユーザー様は現在の市場価格の変動を把握できるだけでなく、注文の発注効率を高めることができます。現在、現物取引においては、Kラインチャート上で指値注文の発注のみが可能となっています。より複雑な取引戦略を実行したい場合は、注文パネルで操作する必要があります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


