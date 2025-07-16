Kラインチャート上で現物取引を行う方法





MEXC現物取引において、Kラインチャート上で直接指値注文が発注できるクイック注文機能が追加されました。













MEXC公式ウェブサイトを開いてログインし、上部ナビゲーションバーの [現物取引] にカーソルを合わせ、ドロップダウンリストから [現物取引] を選択して取引ページにアクセスします。





取引画面のKラインチャートの上部にある [表示設定] の中の [クイック注文] にチェックを入れ、Kラインチャート上でのクイック注文機能を有効にします。













クイック注文機能を有効にした後、カーソルをKラインチャートに移動すると、右側に [⊕] アイコンが表示されます。カーソルが現在の直近価格の下に来たら、[⊕] アイコンをクリックして [指値買い] ボタンを表示させます。





ご希望の購入数量を入力し、緑色の [指値買い] ボタンをクリックして指値買い注文を発注します。注文の発注が完了すると、下の動画のように、注文の発注に成功したことを示すポップアップウィンドウが表示されます。









発注した指値買い注文を確認したい場合、ページを下にスクロールし、[現在の注文] の項目をご覧ください。









カーソルが現在の直近価格の上にある場合は、[⊕] アイコンをクリックして [指値売り] ボタンを表示させます。ご希望の売却数量を入力し、赤色の [指値売り] ボタンをクリックして指値売り注文を発注します。注文の発注が完了すると、下の動画のように、注文の発注に成功したことを示すポップアップウィンドウが表示されます。









発注した指値売り注文を確認したい場合、ページを下にスクロールし、[現在の注文] の項目をご覧ください。





Kラインチャート上で指値注文を発注することで、ユーザー様は現在の市場価格の変動を把握できるだけでなく、注文の発注効率を高めることができます。現在、現物取引においては、Kラインチャート上で指値注文の発注のみが可能となっています。より複雑な取引戦略を実行したい場合は、注文パネルで操作する必要があります。



