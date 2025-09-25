初心者向けガイド：先物ポジション履歴データをエクスポートして取引パフォーマンスを改善する方法





先物取引において、自分の過去の取引データを把握し分析することは、経験豊富なトレーダーになるための第一歩です。MEXCが新たに導入した先物ポジション履歴データのエクスポート機能は、暗号資産トレーダーに過去の戦略を効率的に振り返り、リスク管理を強化する方法を提供します。













先物ポジション履歴データとは、トレーダーが先物取引で過去に保有したポジションの記録を指します。これには、取引時間、平均オープン価格、平均決済価格、ポジションの方向（ロングまたはショート）、ポジションサイズ、証拠金モード、実現損益、ポジションステータスなどの情報が含まれます。













先物ポジション履歴データをエクスポートすることで、各取引のオープン価格、決済価格、方向、損益、時間を完全に記録し、追跡可能な取引軌跡を形成できます。強気相場、弱気相場、レンジ相場など異なる市場環境でポジションがどのように機能したかを分析することで、戦略の改善点を正確に特定できます。例えば、「逆張りでナンピンした結果、単一取引で大きな損失を被った」といった問題が判明する場合があります。これにより、パラメータやエントリー基準を微調整し、経験依存からデータ型戦略へ移行することが可能になります。









ポジション履歴データは、リスク管理における重要な参照基準となります。最大ドローダウン、証拠金使用率、強制決済確率などの指標を分析することで、自身のリスク許容度を定量的に評価できます。例えば、データから「5倍レバレッジを使用した損失取引の90%は損切りの遅れが原因」と判明した場合、単一取引の損失を資金の2%以内に制限する、または自動損切りツールを導入するなど、資金破綻を回避するためのルールを設定できます。さらに、クロスマージンと分離マージンといった異なる証拠金モードにおける過去のパフォーマンスを比較することで、自身の取引スタイルに適したリスク分離戦略を選択することも可能です。









現在、MEXCではウェブプラットフォームのみで先物ポジション履歴データのエクスポートをサポートしており、アプリではまだ利用できません。





MEXC公式ホームページ右上のメニューから、 [注文履歴] → [先物取引] → [ポジション履歴] へ進むと、最大90日分のデータを閲覧できます。









必要なポジション履歴データをより正確に絞り込むため、取引ペア、マージン（証拠金）モード、方向、決済時刻などの条件でフィルタリングすることができます。









さらに詳細なポジション履歴データを取得したい場合は、 [ポジション履歴のエクスポート] ボタンをクリックしてください。その後、取引ペア、マージン（証拠金）モード、方向、決済時刻、希望するエクスポート形式を選択します。設定が完了したら [エクスポート] をクリックし、データを出力します。









注意：決済時間範囲を [過去180日間] または [過去365日間] に設定した場合、ポップアップで「データの一括エクスポートでは、直近18ヶ月間（昨日まで）の任意の365日間のデータをエクスポートすることができます。一度に最大100,000件の履歴をエクスポートでき、1ヶ月あたり最大10回までダウンロードできます。」と表示されます。





また、エクスポート形式にPDFを選択した場合、処理に時間がかかる場合があります。データが10,000件を超える場合、システムは自動的に一括データエクスポートプロセスに切り替わります。













ポジションデータをエクスポートする方法を知ることは、すべての暗号資産先物トレーダーにとって必須のスキルです。MEXCの詳細なデータエクスポート機能を利用することで、取引の振り返り、損益分析、戦略評価を容易に行い、取引パフォーマンスを継続的に改善することができます。













免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



