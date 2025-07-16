MEXCを利用されているユーザー様の中にはMEXCアカウントから個人の入出金履歴をエクスポートしたい方もいらっしゃると思います。本記事では、入出金履歴をエクスポートする方法を詳しくご紹介いたします。 1. ウェブ ウェブサイトの現物アカウント明細ページや入金/出金履歴ページから入出金履歴をエクスポートすることができます。 1.1 現物明細ページからのエクスポート MEXC公式サイトを開き、アカウンMEXCを利用されているユーザー様の中にはMEXCアカウントから個人の入出金履歴をエクスポートしたい方もいらっしゃると思います。本記事では、入出金履歴をエクスポートする方法を詳しくご紹介いたします。 1. ウェブ ウェブサイトの現物アカウント明細ページや入金/出金履歴ページから入出金履歴をエクスポートすることができます。 1.1 現物明細ページからのエクスポート MEXC公式サイトを開き、アカウン
学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/入出金履歴をエクスポートする方法

入出金履歴をエクスポートする方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#現物

MEXCを利用されているユーザー様の中にはMEXCアカウントから個人の入出金履歴をエクスポートしたい方もいらっしゃると思います。本記事では、入出金履歴をエクスポートする方法を詳しくご紹介いたします。

1. ウェブ


ウェブサイトの現物アカウント明細ページや入金/出金履歴ページから入出金履歴をエクスポートすることができます。

1.1 現物明細ページからのエクスポート


MEXC公式サイトを開き、アカウントにログインします。ナビゲーションバーにある [ウォレット] から [現物] をクリックします。


現物資産ページの右側にある [現物明細] をクリックします。


現物明細ページで [入金/出金/送金]を選択し、右側にある [エクスポート] ボタンをクリックします。


「トランザクションの種類」セクションで、「入金/出金/送金」 を選択します。また4つの異なるデータ範囲から選択することができます： [すべて]、[入金/出金]、[手数料]、[送金]。次にエクスポートしたいデータ範囲を選択してください。

エクスポート履歴の [トークン]、[方向]、[時間] を設定します。[ファイルを暗号化する] にチェックを入れるかどうかを選択し、[生成] をクリックすると入出金履歴がエクスポートされます。


現物アカウント明細のエクスポート回数には月間制限があります。具体的な上限回数については、ページ上の表示を参照してください。また、ユーザー様のニーズに合わせてエクスポートする回数を調整し、頻繁にエクスポートを行わないようにしてください。たくさんの現物アカウント履歴をエクスポートする必要がある場合は、ファイルのクラッシュを防ぐため、複数回に分けてデータをエクスポートするようにしてください。

1.2 取引履歴ページからのエクスポート


また、ユーザー様は [取引履歴] ページで [入金] または [出金] を選択し、[エクスポート] を実行することもできます。


「タイプ」のセクションには、3つの異なるデータ範囲が含まれています：[入金]、[出金]、[その他] です。エクスポートしたいデータ範囲を選択してください。

エクスポートしたいウォレット履歴の[時間]を設定し、[ファイルを暗号化する] および [生成後、メールアドレス宛に自動送信する] にチェックを入れるかどうかを選択します。次に [ファイルパスワードの設定] とファイルを受信する [電子メール] を入力します（デフォルトではアカウントに紐付いている電子メールになります）。[生成] をクリックすると、入出金履歴がエクスポートされます。


同様に、取引履歴のエクスポート回数にも月間制限がありますのでご注意ください。具体的な上限回数については、ページ上の表示を参照してください。また、ユーザー様のニーズに合わせてエクスポートする回数を調整し、頻繁にエクスポートを行わないようにしてください。たくさんの履歴をエクスポートする必要がある場合は、ファイルのクラッシュを防ぐため、複数回に分けてデータをエクスポートするようにしてください。

2. アプリ


MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。左上にある人型アイコンをタップし、[取引履歴] を選択して[入金/出金] をタップします。


現物履歴ページで [資金調達履歴] を選択し、右上にあるエクスポートボタンをタップします。取引履歴をエクスポートページで [+新規エクスポート] をタップします。

「履歴のタイプ」には、[入金]、[出金]、[その他] の選択肢が表示されています。エクスポートしたいデータ範囲を選択してください。

エクスポートする履歴の[期間]を設定し、[ファイルを暗号化する] および [生成後にメールで受け取る] にチェックを入れるかどうかを選択します。[生成] をタップすると、入出金履歴がエクスポートされます。


取引履歴のエクスポート回数には月間制限があります。具体的な上限回数についてはページ上の表示を参照してください。また、ユーザー様のニーズに合わせてエクスポートする回数を調整し、頻繁にエクスポートを行わないようにしてください。たくさんの履歴をエクスポートする必要がある場合は、ファイルのクラッシュを防ぐため、複数回に分けてデータをエクスポートするようにしてください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

MEXCの取引ルールガイド：効率的な現物取引のために

MEXCの取引ルールガイド：効率的な現物取引のために

暗号資産の現物取引では、価格分析や戦略選択に加えて、取引プラットフォームの市場ルールを理解し遵守することも同様に重要です。MEXCユーザーにとって、各取引ペアには価格の動きがあるだけでなく、最低注文数量、最低価格変更単位、最小注文額、注文タイプごとの最大注文数量といった特定の注文ルールが設定されています。これらのルールを理解していないと、重要な局面で注文が失敗し、市場機会を逃す可能性があります。1

価格変動率と範囲の読み方、暗号資産取引におけるボラティリティ入門

価格変動率と範囲の読み方、暗号資産取引におけるボラティリティ入門

暗号資産投資の分野において、価格変動率と範囲は重要な二つの指標です。これらは市場の動向を反映するだけでなく、投資家が適切な判断を下すための貴重な指針にもなります。*BTN-MEXCで現物取引&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/BTC_USDT*1. 価格変動率と範囲とは？暗号資産市場において、価格変動率と範囲は、最も一般的に使われる二つの

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得