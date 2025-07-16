「ポジション」とは、金融取引においてよく使われる用語で、文脈によって異なる意味を持ちます。先物取引市場では、ポジションとは売買する際の先物契約の数量を指します。買い手が買い増しする場合はロングポジションと呼ばれ、売り手が売り増しする場合はショートポジションと呼ばれます。ポジションサイズを計算する前に、ロングポジションとショートポジションという概念を基本的に理解する必要があります。 1. ロングポジ「ポジション」とは、金融取引においてよく使われる用語で、文脈によって異なる意味を持ちます。先物取引市場では、ポジションとは売買する際の先物契約の数量を指します。買い手が買い増しする場合はロングポジションと呼ばれ、売り手が売り増しする場合はショートポジションと呼ばれます。ポジションサイズを計算する前に、ロングポジションとショートポジションという概念を基本的に理解する必要があります。 1. ロングポジ
先物取引におけるポジションサイズの計算方法

「ポジション」とは、金融取引においてよく使われる用語で、文脈によって異なる意味を持ちます。先物取引市場では、ポジションとは売買する際の先物契約の数量を指します。買い手が買い増しする場合はロングポジションと呼ばれ、売り手が売り増しする場合はショートポジションと呼ばれます。ポジションサイズを計算する前に、ロングポジションとショートポジションという概念を基本的に理解する必要があります。


1. ロングポジションとショートポジションとは？


ロングポジションを持つということは、トレーダーが将来的に市場が上昇すると予想している状況を指します。その結果、トレーダーは買い増しし、ロングポジションと呼ばれるポジション（先物契約の特定の数量）を購入します。一定の価格で購入した後、トレーダーは価格が目標レベルに上昇するのを待ってから、ポジションを売却して利益を得ます。

一方、ショートポジションを持つということは、トレーダーが将来的に市場が下落すると予想している状況を指します。この場合、トレーダーは売り増しし、ショートポジションと呼ばれるポジション（先物契約の特定の数量）を売却します。一定の価格で売却した後、トレーダーは価格が目標レベルに下降するのを待ってから、ポジションを買い戻して利益を得ます。

2. リスクコントロールとは？


リスクコントロールとは、取引で失敗する可能性に備えることを意味します。例えば、ロングポジションを持った後、市場が急激に下落した場合、あなたは決済価格を設定する必要があります。事前に決めたこの価格で決済することで、あなたがリスクとして許容できる金額を定義します。これはリスク額と呼ばれ、取引を行うにあたって、このリスク額までの損失を被ることが必要不可欠となります。なぜなら、それによってリスクを最小限に抑え、あなたのアカウントが許容できる範囲を超えて損失を被ることを防ぐからです。

決済価格の設定は、個人の取引ルールや戦略に依存するため、人によって設定の幅は異なります。それはあなたの取引方法や市場が大きく変化した時に決済するタイミングの理解に関係します。決済価格とオープン価格の差額やオープン価格間の比率が損切りレベルであることに注意が重要です。

個人によって取引方法は異なりますが、ほとんどのトレーダーは自分のアカウント残高の0.5%から2%の範囲でリスクレベルを設定します。これは、各取引におけるリスク額が総資産の0.5%から2%の範囲に設定されることを意味します。これにより、損失が発生した場合でも、今後回復する可能性やその後の利益を得る可能性があります。

伝統的な金融取引市場では、1%の投資原則が一般的に採用されています。これは、各取引における最大リスクを1%にすることを可能にします。例えば、あなたのアカウントサイズが10,000ドルであれば、1回の取引で許容できるリスク額は100ドルです。

3. ポジションサイズの計算方法は？


ポジションサイズを計算するための公式：ポジションサイズ = リスク額 / 損切りレベル
リスク額 = ポジションサイズ * リスクレベル、損切りレベル = |(オープン価格 - 決済価格)| / オープン価格

私たちのアカウントに10,000ドルがあると仮定します。そして、リスクレベルは1%だとしましょう。この場合のリスク額は100ドルです。 ビットコインを26,000ドルでショートしたいとします。そして、損切り決済価格を27,000ドルに設定します。これは、損切りレベルが3.8%であることを意味します。
この場合、ポジションサイズは 100ドル / 0.038 = 2,631ドルです。
同様に、26,000ドルでロングしたいとします。そして、損切り価格を25,000ドルに設定します。これも、損切りレベルが3.8%であることを意味します。ポジションサイズは同じく2,631ドルです。

以上のことから、ポジションサイズは2,631ドルに設定すべきである、ということになります。ビットコインの価格が私たちのショート損切り価格である27,000ドルや、ロング損切り価格である25,000ドルに達した場合、100ドルの損失を被ります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


