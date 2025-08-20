2025年夏、ENAはついに暗号資産市場でのブレイクアウトの瞬間を迎えました。7月初旬から強い上昇トレンドを保ち、時価総額上位100銘柄の中でENAが急速にトップパフォーマーの一角に躍り出ました。7月下旬には勢いをさらに増し、$0.70を明確に突破して年初来高値を記録しました。 この急騰は突発的な一時現象ではなく、Ethenaのプロトコルが成熟期を迎えたこと、機関投資家の本格参入、市場構造の改善と2025年夏、ENAはついに暗号資産市場でのブレイクアウトの瞬間を迎えました。7月初旬から強い上昇トレンドを保ち、時価総額上位100銘柄の中でENAが急速にトップパフォーマーの一角に躍り出ました。7月下旬には勢いをさらに増し、$0.70を明確に突破して年初来高値を記録しました。 この急騰は突発的な一時現象ではなく、Ethenaのプロトコルが成熟期を迎えたこと、機関投資家の本格参入、市場構造の改善と
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/ENA価格急騰：...くDeFi新時代

ENA価格急騰：Ethenaの「合成ドル」が切り拓くDeFi新時代

2025/8/20MEXC
0m
#業界最新ニュース
Ethena
ENA$0.2814-3.89%
DeFi
DEFI$0.000629-17.12%
Ethena USDe
USDE$0.9994--%
イーサリアム
ETH$3,054.61+0.62%
Kairos
KAIROS$0.0000002261-76.02%

2025年夏、ENAはついに暗号資産市場でのブレイクアウトの瞬間を迎えました。7月初旬から強い上昇トレンドを保ち、時価総額上位100銘柄の中でENAが急速にトップパフォーマーの一角に躍り出ました。7月下旬には勢いをさらに増し、$0.70を明確に突破して年初来高値を記録しました。

この急騰は突発的な一時現象ではなく、Ethenaのプロトコルが成熟期を迎えたこと、機関投資家の本格参入、市場構造の改善という三つの要因が一気に噴き上がった結果です。


*BTN-ENAを購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/ENA_USDT*

1. Ethena（ENA）とは？


1.1 Ethenaとは？


Ethenaはイーサリアムブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プロトコルで、USDeという合成型ステーブルコインを発行しています。従来の銀行預金を裏付けとするステーブルコインとは異なり、USDeはオンチェーン資産とヘッジ戦略によって完全担保され、検閲耐性・スケーラビリティ・トラストレス性（中央管理者に依存しない仕組み）を兼ね備えた米ドル代替通貨を実現しています。その目的は、従来の金融システムの制約を超え、世界中からアクセス可能な安定したデジタル通貨を提供することです。

その中核にあるのが、革新的なデルタニュートラル・ヘッジモデルです。これはETHなどの現物資産を保有すると同時に、同額の無期限先物ショートポジションを保有して価格変動リスクを相殺し、価値の安定を維持する手法です。さらにクロスチェーン互換性の向上、オンチェーントランザクション効率の改善、手数料削減を進め、マルチチェーン環境でのUSDe普及基盤を整えています。

1.2 ENAとは？


ENAはEthenaプロトコルのガバナンス兼インセンティブトークンです。保有者は、「Fee-Switch」メカニズムの有効化など、プロトコルの重要な意思決定に関するガバナンス投票に参加できます。Kairos Researchによれば、有効化に必要な要件のうち2つがすでに満たされており、ENA保有者が近くプロトコル収益の分配を受けられる可能性が示唆されています。

2. Ethenaの仕組みがENAを支える理由


2.1 Ethenaの中核メカニズム：ベーシス・アービトラージ


  • USDeの安定性は、ETHなどの現物資産を保有しながら、同額の先物ショートを建てることで保たれます。これにより方向性リスクのないデルタニュートラル構造を構築します。
  • 主な収益源は無期限先物市場の正の資金調達率です。ロング側がショート側に支払う資金調達料を受け取ることで、Ethenaは継続的な収益を得ます。

Ethenaの仕組み
Ethenaの仕組み

2.2 ガバナンスメカニズムとFee-Switchの有効化


Fee-Switchは、Ethenaの収益分配メカニズムとして機能し、プロトコル収益の一部をENA保有者に比例配分します。この仕組みは、伝統的金融における配当に近い概念であり、オンチェーンガバナンスを通じて実行されます。現時点では正式に有効化されていませんが、稼働に必要な重要要件のうち2つはすでに満たされており、市場では実装が間近であるとの見方が広がっています。これにより、ENAの投資魅力はいっそう高まっています。

2.3 コンプライアンスとエコシステム拡大：AnchorageおよびTONとの提携


Ethenaは単なるDeFiプロトコル開発にとどまらず、コンプライアンス強化と採用拡大にも注力しています。Anchorage Digitalと提携し、ブラックロックのマネーマーケットファンドを裏付けとする準拠型ステーブルコインUSDtbをローンチし、機関投資家に信頼性の高いデジタルドルを提供します。またTON財団と提携し、TelegramウォレットにUSDeを統合。これにより9億人以上のユーザーがメッセージアプリ上でUSDeを利用可能になり、普及可能性は飛躍的に拡大しました。

3. ENA価格急騰の主な要因


3.1 USDe供給量の急増とエコシステムの成長


オンチェーンデータによると、USDeの循環供給量は過去1か月で75%増加し、$90億を突破。USDC・USDTに次ぐ世界第3位のステーブルコインとなりました。USDe採用の急拡大は、担保資産やガバナンスの重要性を高め、ENA需要を押し上げています。

3.2 機関投資家の参入とクジラの買い集め：市場構造の強化


7月中旬、StablecoinXはENAを総額$3億6,000万買い入れる計画を発表しました。1日あたり約$500万のペースで買い戻しを行い、取得済みENAは長期ロック予定です。同時に、複数のオンチェーンクジラアドレスが1日で6,000万ENA（$3,000万超相当）を主要取引所に送金し、市場での積極的な集積と裁定取引の動きを示しました。

*BTN-ENAを購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/ENA_USDT*

3.3 ナラティブと期待の二重ドライバー：Fee-Switch、プロトコル収益、ガバナンス配当


金利変動が頻発するマクロ環境の中で、Ethenaの「資本調達率アービトラージ」モデルは、事実上オンチェーン版のDeFiセービングアカウントを構築し、機関投資家や富裕層ユーザーにとって魅力的な利回りメカニズムを提供しています。プロトコル収益の拡大が続き、Fee-Switchの有効化が近づく中、将来の収益分配の担い手として位置付けられるENAは急速な再評価を受けています。明確なナラティブと具体的な収益可能性の組み合わせが、ENAの最近の価格急騰を支える閉じた論理構造を形成しているのです。


4. ENAの今後の展望と課題


ENAの物語はまだ始まったばかりです。DeFi市場の回復とともに、オンチェーン合成ドル・エコシステムという新しいパラダイムが形を成し、ENAはそのガバナンス中核としての地位を確立しつつあります。ただし課題も存在します。

  • 資金調達率の反転リスク：現行モデルは正の資金調達率への依存度が高く、マイナス転換すれば収益に直撃。
  • トークンのアンロック圧力：一部配分は依然ロック中で、売却圧力の潜在リスクあり。
  • カウンターパーティリスク：極端な市場変動下での耐性を実証する必要。

ステーブルコインのモデルが厳しい精査にさらされる広範な環境下において、Ethenaのオンチェーンの透明性と裁定取引を基盤とした設計は、際立った差別化要因となっています。今後も機関投資家の資金を引き付け、ユーザーの信頼を維持できるかどうかが、ENAが複数の市場サイクルを通じて価値を持続できるかを最終的に左右することになるでしょう。

5. ENA：DeFiステーブルコイン競争における新たな覇者となるか？


2025年の新世代暗号資産の波の中で、EthenaとENAは着実に存在感を高めています。Ethenaは、米ドルの分散型代替を提示するだけでなく、明確なガバナンス構造と収益モデルによって、オンチェーン金融に新たな可能性を切り拓きました。

投資家にとって、ENAはもはや単なるDeFiトークンではなく、グローバルなステーブルコイン改革への参加権であり、収益分配と新しいオンチェーン金融構造の創出を担う存在です。アービトラージ戦略・プロトコル設計・市場資本が交差するこの金融実験の中で、ENAは、今後のDeFi市場において注目度と重要性を増し続ける可能性が高い資産です。

*BTN-ENAを購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/ENA_USDT*

おすすめ記事：

  • MEXCの先物取引が選ばれる理由 MEXCの先物取引機能とメリットを学び、先物市場で有利に立つための知識を身につけましょう。
  • M-Dayへの参加方法 先物M-Dayイベントへの参加方法を学び、先物ボーナスとして毎日7万USDT以上相当のエアドロップを活用しましょう。
  • MEXC 先物取引チュートリアル (アプリ) MEXCアプリでの先物取引をステップバイステップで解説。初心者から上級者まで、プラットフォームを使いこなすのに最適なガイドです。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

MEXCでスポーツ界の巨人が支援するファントークンを発見：主要イベント開催中ファントークンは、スポーツ界の公式デジタル資産クラスです。Chiliz Chain上で発行され、CHZを搭載し、PSG、バルセロナ、マンチェスター・シティなど、世界屈指のビッグチームによってローンチされたファントークンは、SportFiシーズン開幕に向けて、さらに大きな飛躍を遂げる準備が整っています。 ファン トークンにつ

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

要約1) JESSEは、Baseネットワークの主要開発者であるJesse Pollakによって作成された個人トークンです。2) JESSEは「コンテンツコイン」と位置付けられ、クリエイターとオーディエンスを直接つなぎます。3) この革新的なトークンは、最先端技術と分散化の理念を融合し、Web3コンテンツ経済を切り開きます。4) JESSEは2025年11月20日にBase App上で正式にローンチ

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得