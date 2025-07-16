現物取引履歴における概要の説明





現物取引ページの下部には、現在の注文、注文履歴、取引履歴、オープンポジションなど、さまざまな取引履歴が表示されています。本記事ではこれらの取引履歴の概要についての複雑な項目を説明し、分かりやすい部分については割愛させていただきます。









現在の注文では、取引ペア、日時、タイプ、方向、価格、注文数量、注文金額、約定済み、トリガー価格など、現在の注文の取引詳細を確認できます。





1.1 タイプ









1.2 約定済み





ここでいう約定済みとは注文の進捗状況のことで、通常はパーセンテージで表示されます。 完成度が100％の場合、注文が完了したことを意味します。









注文履歴では過去180日以内の直近100件の注文履歴が表示されます。具体的には、取引ペア、日時、タイプ、方向、平均約定価格、価格、完了、注文数量、注文金額、約定価格といった情報が含まれます。





2.1 平均約定価格と価格





注文履歴の詳細において「平均約定価格」と「価格」は関連した項目です。「平均約定価格」とはあなたの注文が実際に約定された平均価格です。注文の総量が多い場合、注文が複数の小口注文に分割されて順番に取引される場合があります。各小口注文の取引価格は異なることがありますが、これらの実際の約定価格の平均が「平均約定価格」となります。「価格」は注文時に入力した希望の約定価格となります。指値・ストップリミット注文の場合、あなたが入力した価格がそれに当たります。成行注文を選択した場合、注文は市場の最適な価格で取引され、最終的な価格は実際の取引結果によって異なります。





2.2 完了と注文数量





「完了」と「注文数量」も関連した項目です。「注文数量」とは注文を出す際に入力する希望取引数量を指します。市場の変動により注文が1回で成立しない場合があります。その場合、小口注文に分割されて順番に取引される場合があります。実際の約定数量は「完了」に表示されます。約定数量が注文数量と等しい場合は、注文が成立したことを意味します。





2.3 注文金額と約定価格





「注文金額」と「約定価格」は、先に述べた項目と密接に関連しています。注文金額 = 価格 * 注文数量、約定価格 = 平均約定価格 * 約定数量（完了）。注文金額は注文時の希望注文総額を表し、約定価格は実際に約定した注文の総額を表します。









取引履歴の下部には過去180日以内に完了した直近100件の取引履歴が表示されます。具体的に表示される情報には、取引ペア、約定日時、方向、平均約定価格、完了、約定価格、役割、手数料が含まれます。





3.1 役割





トレーダーにはメイカー（Maker）とテイカー（Taker）の2つの役割があります。メイカーは特定の価格と数量で注文を出し、他のユーザーがそれにマッチするのを待つトレーダーであり、市場に流動性をもたらします。一方、テイカーは注文板上の既存の指値注文または成行注文と自分の注文をマッチさせるトレーダーです。この行為は市場から流動性を消費します。





3.2 手数料





手数料とは売買にかかる手数料のことです。









オープンポジションでは、トークン、保有ポジション数、ロック状況、平均購入価格、直近価格、推定コスト、推定価値、推定未実現損益など、保有中のトークンに関する関連情報を確認することができます。





4.1 推定コストと推定価値





「推定コスト」とはトークンを購入した際のコストを指します。推定コスト = 保有ポジション数 * 平均購入価格。平均購入価格が低いほど推定コストは低くなります。「推定価値」と「直近価格」は「保有ポジション数」に関連しています。推定価値 = 保有ポジション数 * 直近価格。





4.2 推定未実現損益





「推定未実現損益」とはあなたの現在の未実現損益を指します。通常、数値とパーセンテージで表示されます。推定未実現損益 = 推定価値 - 推定コスト。



