Moonveilは、オリジナルおよびサードパーティ製ゲーム、パブリッシング、レイヤー2インフラを統合したフルスタック型のWeb3ゲームエコシステムです。ユーザーIDを独自のレイヤー2上に固定することで、マルチチェーン対応の高い相互運用性を実現しています。製品重視かつ実用性を重視したアプローチにより、Moonveilはモジュラー型インフラとライブオペレーションを活用し、堅牢で接続性の高いネットワークを構築。これにより、本格的なミッドコアゲームからのスケールアップも可能になります。

トークン名MORE

ランキングNo.

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量1,000,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値,

最安値,

パブリックブロックチェーンBSC

セクター

