テレグラム上での特殊詐欺に注意

1. 概要


最近、テレグラム上で様々な特殊詐欺が横行しています。ユーザーの皆様は詐欺被害に遭わないよう、警戒活動を強化しましょう。テレグラムでは以下のような詐欺が多発しており、もし以下のような状況に遭遇した場合は、そのリスクを認識する必要があります。

1.1 見知らぬ人からのチャット詐欺


テレグラムでは、見知らぬ人からメッセージを受け取ることがあります。送金を要求するプロジェクトや、未知のソフトウェアへの登録を薦められた場合、金銭的な損失や情報の盗難を避けるため、慎重な対応をお願いします。また、不審なファイルやリンクを受け取ることがあります。これらのファイルは、公式アナウンスを装っていたり、ポルノ情報を含んでいたりすることがよくあります。これらのファイルはトロイの木馬と呼ばれる、悪意のあるソフトウェアである可能性が高いため、ダウンロードしたりクリックしたりしないでください。見知らぬ人からのメッセージは信用せず、嫌がらせを受けている場合は、ブロックするようにしてください。理由なく送られてきた不審なファイルやリンクはクリックしないようにしましょう。

1.2 公式関係者を装った詐欺行為


公式のテレグラムグループでプラットフォームサービスについて問い合わせると、公式関係者になりすました人物からプライベートメッセージが届くことがあります。例えば、ギフトの請求を案内されたり、「リスクコントロールの制限解除を手伝う」という名目で個人情報を要求されたりすることがあります。このような場合、公式関係者がユーザーと私的な会話を始めることは決してありませんので、相手を信用したり、アカウント情報を提供したりしないでください。公式関係者に連絡を取る必要がある場合は、グループ管理者のラベルで識別できます。テレグラム上で、リスクコントロールの解除を手伝うという人物を信用しないでください。これは既知の詐欺の手口です。公式プラットフォームでは、理由なく、あるいはユーザーからの問い合わせなしにユーザーに直接テキストメッセージを送ったり、電話をかけたりすることは決してありません。パスワードやSMS/Google認証コードなどのを様々な名前を使って引き出そうとする人物には、既知の詐欺の手口であるため、これらに関連情報を決して提供しないでください。このような状況に遭遇した場合、MEXCの公式ウェブサイトでチャンネル（ MEXC検証）を検証することができます。

MEXCアプリをご利用の場合、「ヘルプ＆サポート」→「MEXC検証リンク」で確認することができます。

MEXCサイトをご利用の場合、ページ下部の「サポート」→「MEXC検証リンク」で確認することができます。

1.3 ソーシャルメディア上で公式コミュニティを装った詐欺行為


テレグラムには多くの種類の偽の公式グループが存在し、通常ボットや詐欺アカウントによって運営されています。詐欺師は、暗号資産を交換する、ウォレットに資金を移して利益を得る、QRコードをスキャンしてエアドロップを受け取るなど、さまざまな偽の投資勧誘をグループ内に投稿することがあります。これらを信用したり、グループ内の不審なリンクやチュートリアルをクリックしたりしないでください。個人の資産を守り、詐欺に遭わないようにすることが重要です。

MEXCの公式英語テレグラムグループ（https://t.me/MEXCEnglish）に参加してください。MEXCの公式ウェブサイトのページ下部から他の言語グループを検索することができます。

チャンネルの真偽が不明な場合は、MEXC検証リンクで確認するか、カスタマーサービスに連絡して確認することができます。

同時に、暗号資産取引所やアービトラージグループには参加せず、そして信用したりせず、高いリターンと安定性を約束するプロジェクトには警戒が必要です。

1.4 個人間での取引による詐欺行為


詐欺に遭わないために、USDTを売買したい場合は、個人取引を避けることをお勧めします。USDTを安く売りたい、高く買いたいと個人的に連絡があった場合や、取引を安全に行うと主張する、公式の担当者を名乗る人物に遭遇した場合は、不要な金銭的損失を防ぐために慎重な対応をお願いします。個人間取引は安全ではなく、通常は詐欺です。暗号資産の売買は公式の取引プラットフォームでのみ行うことをお勧めします。

1.5 違法・非合法な情報


誰かが不適切な画像や動画を送ってきたり、盗品やブラックリストに掲載されているUSDT、さらに未知のプロジェクトの広告やギャンブル情報などの違法情報をテレグラムで提供しているのを見かけたら、信用しないようにしましょう。その連絡先を直接ブロックするか、グループ内の管理者をタグ付けして報告してください。

1.6 なりすまし詐欺


詐欺師は友人になりすまし、アカウント復元を装ってユーザーのテレグラムチャットのスクリーンショットを要求することがあります。この情報を提供すると、ユーザーのログインコードが流出し、詐欺師はそれを使ってユーザーのアカウントにログインすることができます。また、ユーザーの友人になりすまし、お金を借りるよう要求したり、その他の情報を要求したりすることもあります。通信相手の身元を慎重に確認する必要があります。

1.7 偽のテレグラム・インストールプログラム


現在、テレグラムは中国語のインストールプログラムを提供していませんので、ご注意ください。第三者の検索エンジンで見つけた中国語のインストールプログラムのほとんどはリスクを伴うため、使用しないようにしてください。

1.8 類似ユーザー名を使った詐欺行為


類似ユーザー名でアカウントを登録し、Oと0、Iとlなど、似たような文字や数字を使って詐欺を行うことがあります。

2. まとめ


テレグラムでの特殊詐欺や損失を防ぐために、以下のような提案をします。

2.1 2段階認証をオンにする：アカウントのセキュリティのために、2段階認証用のパスワードを設定することをお勧めします。このパスワードは、ユーザーのアカウントが新しいテレグラムにログインしようとするときにのみ必要となります。

2.2 サードパーティクライアントの使用は慎重に：サードパーティークライアントは、ユーザーのアカウントを操作したり、チャット履歴をすべて読んだり、ユーザーのデバイスに関する情報を収集したり、転送アドレスやソフトウェアを通じて送信された他のチャットコンテンツを置き換えたりすることができる場合があります。安全のため、テレグラムのダウンロードは公式サイトからのみ行ってください。

2.3 テレグラムボットに個人情報をを送らない：テレグラムボットを使用する際は慎重に行い、氏名、ユーザー名、電話番号、メールアドレス、パスワードなど、個人を特定できる情報を開示しないようご注意ください。

2.4 ウォレットアドレスを確認する：ウォレットアドレスを誰かに送りたい場合は、アドレスを慎重に確認してください。ウォレットのQRコードのスクリーンショットを他の人に送ることをお勧めします。

2.5 テレグラムにログインしているデバイスを定期的に確認する：テレグラムアカウントにログインするデバイスを定期的に確認し、不審なデバイスがあれば強制的にログアウトしてください。

2.6 電話番号を共有せずに連絡先を追加する：連絡先を追加する際、電話番号の共有を許可するデフォルトのオプションの選択を解除することができます。

2.7 電話番号を隠してグループへの参加制限を設定する：テレグラムでは、詐欺グループに追加されるなどの詐欺のリスクを下げるため、連絡先リストにない連絡先はグループに追加できないように設定することができます。また、「近くにいる人を追加」機能の使用もお勧めしません。

2.8 自動ダウンロードをオフにする：ウィルスなどの自動ダウンロードを避けるため、テレグラムの自動ファイルダウンロード機能をオフにすることをお勧めします。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


