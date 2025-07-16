イーサリアム：発展の歴史について

すべての偉大なイノベーションは、問題を解決する必要性によって推進され、これはビットコインとイーサリアムもその例外ではありません。ビットコインシステムの背後にある基礎技術の重大な意義に気づいたパイオニアたちは、単純な支払いや送金を超えて暗号資産の応用範囲を探究し、拡大し始めました。





開発者は2つの選択肢に直面しました。一つ目は、ビットコインのプロトコルの上に構築することでした。しかし、ビットコインのネットワーク自体には多くの制約がありました。しかし、ビットコインのネットワーク自体には多くの制約があり、現在でも柔軟性に欠ける部分が少なくありません。限られた変数やトランザクションの種類に基づいて、さまざまな領域で新しいアプリケーションを構築することは、パブリックブロックチェーンとしての利点を十分に活用することを困難にしていました。





二つ目の選択肢は、ビットコインとは異なる新しいブロックチェーン・ネットワークを構築することでした。これは、ライトコインやドージコインのようにコードパラメータを調整するような単純なものではありません。新しいインフラ、別のブロックチェーン・ネットワークをゼロから作り上げる必要がありました。













イーサリアムの創設者たちは、イーサリアムを他の開発者に安全でプログラム可能な環境を提供するユニバーサルなコンピューティングプラットフォームとして構想していました。彼らは、開発者が独自のコンセンサスアルゴリズムやピアツーピアネットワーク、その他の基本的なプロトコルを構築する必要性を排除することを目指しました。その代わり、開発者はイーサリアムプラットフォーム上で希望する分散型アプリケーションを直接構築することができました。





イーサリアムの創設チームは、1年以上かけてイーサリアムの理論的な概念を現実のものに変えていきました。2015年7月30日、最初のイーサリアムブロックのマイニングに成功し、イーサリアムの正式な立ち上げと、グローバルコンピュータになるための旅路が始まりました。









ビットコインの登場は、中央集権的な信頼問題に対処するための技術的な解決策と見なされており、特定の問題に対する特定の解決策を提供するものです。分散型金融分配と決済ネットワークとしてよく発達しています。





一方、イーサリアムは、さまざまなアプリケーションを構築するために設計された汎用的なブロックチェーンです。すべての開発者に安全でプログラマブルな開発環境を提供し、低レベルの開発に伴う作業負荷や技術的障壁を軽減しています。スマートコントラクトの概念は、イーサリアムをビットコインと区別する最も重要な側面です。









イーサリアム上のスマートコントラクトは、変更することができないイーサリアム仮想マシン（EVM）上で決定論的に動作するプログラムとして理解することができます。スマートコントラクトが正常に装備されると、そのコードは変更することができません。





スマートコントラクトは、トランザクションから呼び出されたときのみ実行されます。スマートコントラクトを呼び出すトランザクションがないときは、スマートコントラクトは待機状態になり、「バックグラウンドで自動的に実行される」ということはありません。





スマートコントラクトをよりよく理解するためには、ATM機と考えるとよいでしょう。ATM機は一度製造されると、その機能を変更することはできません。銀行カードを挿入し、出金コマンドを入力することで初めて動き出す。ユーザーの入力なしに自動的に動作することはありません。スマートコントラクトには「スマート」という言葉が使われているが、人工知能に関連づけられるレベルの知能を持っている訳ではありません。









イーサリアム仮想マシン（EVM）は、イーサリアムプロトコルとその具体的な運用の中核をなすものです。これは、スマートコントラクトの展開と実行に使用される計算エンジンです。イーサリアムエコシステムでは、秘密鍵を含むユーザー制御の転送トランザクションを除く、ほぼすべてのステータス更新操作がEVMによって実行されます。









私たちがスマートフォンでよく使うソフトウェアアプリケーションをアプリと呼びますが、ブロックチェーン上に構築されたアプリケーションはDAppと呼ばれます。Dはdecentralizationの略です。





従来の中央集権的なアーキテクチャと比較して、DAppsには以下のような利点があります：





コードの透明性： オープンソースのコードはネットワーク上で公開され、コードは嘘をつきません。誰でもコードを検査することができます。しかし、これはハッカーにチャンスを与えることにもなります。コードに脆弱性があれば、多額の資産を失うことになります。





検閲耐性：DAppが正常に装備されると、何の干渉も受けずに動作します。ユーザーがトランザクションを送信したり、DAppを装備したり、ブロックチェーン上のデータにアクセスしたりするのを阻止できるエンティティは、ネットワーク上に存在しません。





プライバシー：ユーザーは、DAppsを装備したりやり取りしたりするために、現実世界のIDを使用する必要がありません。





データの整合性： 暗号プリミティブを使用しているため、ブロックチェーンに保存されたデータは不変です。悪意のある人は、すでに確認された取引やその他のデータを偽造することはできません。









イーサリアムの初期の開発は、大きく4段階に分けられました：Frontier、Homestead、Metropolis、Serenityです。現在、イーサリアムは最終段階に入り、コンセンサスアルゴリズムがProof of Work（PoW）からProof of Stake（PoS）へと移行したことが特徴です。





昨年パリで開催されたETHCCカンファレンスで、Vitalik Buterin氏は、イーサリアムの開発者が5つの長期的なフェーズを経ることを発表しました：「The Merge」「The Surge」「The Verge」「The Purge」「The Splurge」です。





最初の段階であるThe Mergeはすでに完了し、イーサリアムのメインネットはBeacon Chainと統合され、今年4月中旬に上海アップグレードが行われました。バリデーターがステーキングしたETHの出金が可能になりました。これら5つの重要段階の完了後、イーサリアムは10万トランザクション/秒（TPS）のスループットを達成すると予想されています。これにより、将来的にブロックチェーン技術を広く商業利用するための基礎が築かれることになります。









イーサリアムの開発には、困難がなかったわけではありません。DAO事件は、ハードフォークが実行されたかどうかは別として、今日でも議論する価値のある出来事です。





DAOは、イーサリアムのトークン実験における最も初期のプロジェクトの1つでした。参加者はETHをDAOトークンに変換し、資金を必要とするプロジェクトに投票する必要がありました。利益を得た後、DAOトークンをETHに変換することができました。





発生した損失に対し、イーサリアムコミュニティは資産の安全性を保護し、盗まれた資金を回収するためにハードフォークを選択しました。しかし、エコシステム内の一派は、この行為がブロックチェーンの不変性の原則に反すると考え、元のチェーンでの作業を継続しました。元のチェーンは現在、イーサリアムクラシック（ETC）として知られており、ハードフォークの結果生まれた新しいチェーンは、私たちが知っている現在のイーサリアムです。









イーサリアムは今年で10周年を迎え、世界のコンピュータとパブリックブロックチェーンの王者としての地位を正当に獲得しています。イーサリアムの10年間の歩みを振り返ると、ブロックチェーン2.0の時代へと導き、業界の発展と進化の最前線に立ち続けています。



