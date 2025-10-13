Economia del token e analisi del prezzo di ZooKeeper (ZOO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ZooKeeper (ZOO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 243.46K $ 243.46K $ 243.46K Fornitura totale: $ 485.77M $ 485.77M $ 485.77M Fornitura circolante: $ 470.68M $ 470.68M $ 470.68M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 251.26K $ 251.26K $ 251.26K Massimo storico: $ 0.39793 $ 0.39793 $ 0.39793 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0005163 $ 0.0005163 $ 0.0005163