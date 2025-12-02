Economia del token e analisi del prezzo di ZeroTrust (ZERØ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ZeroTrust (ZERØ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 367.74M $ 367.74M $ 367.74M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Massimo storico: $ 0.01017111 $ 0.01017111 $ 0.01017111 Minimo storico: $ 0.00134542 $ 0.00134542 $ 0.00134542 Prezzo attuale: $ 0.00290475 $ 0.00290475 $ 0.00290475