Economia del token e analisi del prezzo di ZeroSwap (ZEE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ZeroSwap (ZEE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 36.35K $ 36.35K $ 36.35K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 74.27M $ 74.27M $ 74.27M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 48.94K $ 48.94K $ 48.94K Massimo storico: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00048939 $ 0.00048939 $ 0.00048939