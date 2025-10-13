Economia del token e analisi del prezzo di ynUSD Max (YNUSDX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ynUSD Max (YNUSDX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 107.34K
Fornitura totale: $ 104.53K
Fornitura circolante: $ 104.53K
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 107.34K
Massimo storico: $ 1.029
Minimo storico: $ 0.997125
Prezzo attuale: $ 1.027