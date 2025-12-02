Economia del token e analisi del prezzo di Yield Optimizer USD (YOUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Yield Optimizer USD (YOUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 28.33M Fornitura totale: $ 26.89M Fornitura circolante: $ 26.89M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 28.33M Massimo storico: $ 1.054 Minimo storico: $ 0.85688 Prezzo attuale: $ 1.054