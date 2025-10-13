Economia del token e analisi del prezzo di XSilo (XSILO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per XSilo (XSILO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.27M Fornitura totale: $ 220.74M Fornitura circolante: $ 220.74M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.27M Massimo storico: $ 0.067242 Minimo storico: $ 0.01273171 Prezzo attuale: $ 0.0238638