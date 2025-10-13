Economia del token e analisi del prezzo di Xpanse (HZN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Xpanse (HZN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 468.20K $ 468.20K $ 468.20K Fornitura totale: $ 258.65M $ 258.65M $ 258.65M Fornitura circolante: $ 189.47M $ 189.47M $ 189.47M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 639.15K $ 639.15K $ 639.15K Massimo storico: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 Minimo storico: $ 0.00168822 $ 0.00168822 $ 0.00168822 Prezzo attuale: $ 0.00247117 $ 0.00247117 $ 0.00247117