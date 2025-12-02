Economia del token e analisi del prezzo di XOE (XOE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per XOE (XOE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 109.30K
Fornitura totale: $ 1.00B
Fornitura circolante: $ 902.67M
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 121.08K
Massimo storico: $ 0.00046938
Minimo storico: $ 0.00008182
Prezzo attuale: $ 0.00012108