Economia del token e analisi del prezzo di XFROG (XFROG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per XFROG (XFROG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Fornitura totale: $ 210.00B $ 210.00B $ 210.00B Fornitura circolante: $ 210.00B $ 210.00B $ 210.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0