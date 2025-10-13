Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped gBera (WGBERA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped gBera (WGBERA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Fornitura totale: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Fornitura circolante: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Massimo storico: $ 8.81 $ 8.81 $ 8.81 Minimo storico: $ 0.82283 $ 0.82283 $ 0.82283 Prezzo attuale: $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05