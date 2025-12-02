Economia del token e analisi del prezzo di WPAY (WPAY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WPAY (WPAY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 11.92M $ 11.92M $ 11.92M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B Massimo storico: $ 0.262798 $ 0.262798 $ 0.262798 Minimo storico: $ 0.04720244 $ 0.04720244 $ 0.04720244 Prezzo attuale: $ 0.17121 $ 0.17121 $ 0.17121