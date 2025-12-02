Economia del token e analisi del prezzo di WestTech Security Token (WST)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WestTech Security Token (WST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.53K $ 6.53K $ 6.53K Fornitura totale: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Fornitura circolante: $ 22.72M $ 22.72M $ 22.72M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 43.14K $ 43.14K $ 43.14K Massimo storico: $ 0.085558 $ 0.085558 $ 0.085558 Minimo storico: $ 0.00018484 $ 0.00018484 $ 0.00018484 Prezzo attuale: $ 0.00028758 $ 0.00028758 $ 0.00028758