Economia del token e analisi del prezzo di Waveform by Virtuals (WAVE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Waveform by Virtuals (WAVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.23M Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.23M Massimo storico: $ 0.01712062 Minimo storico: $ 0.00411669 Prezzo attuale: $ 0.00423061