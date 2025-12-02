Economia del token e analisi del prezzo di Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 150.96K $ 150.96K $ 150.96K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 232.25K $ 232.25K $ 232.25K Massimo storico: $ 0.00132264 $ 0.00132264 $ 0.00132264 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00022793 $ 0.00022793 $ 0.00022793