Economia del token e analisi del prezzo di Voidify (∅)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Voidify (∅), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 298.62K Fornitura totale: $ 959.63M Fornitura circolante: $ 959.63M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 298.62K Massimo storico: $ 0.00835799 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00031119