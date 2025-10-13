Economia del token di Visual Workflow AI (FLOWAI)
Economia del token e analisi del prezzo di Visual Workflow AI (FLOWAI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Visual Workflow AI (FLOWAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Visual Workflow AI FLOWAI
Visual Workflow AI empowers anyone to design and deploy sophisticated AI agents and automated workflows, all without writing a single line of code. With an intuitive drag-and-drop interface, you can seamlessly connect third-party tools, integrate APIs, chain together advanced AI models like GP, and orchestrate complex decision logic. Whether you're automating customer support, streamlining internal operations, or building intelligent apps, Visual Workflow AI lets you launch production-ready solutions in minutes instead of weeks.
Economia del token di Visual Workflow AI (FLOWAI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Visual Workflow AI (FLOWAI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FLOWAI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FLOWAI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FLOWAI, esplora il prezzo in tempo reale del token FLOWAI!
Previsione prezzi di FLOWAI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FLOWAI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FLOWAI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy