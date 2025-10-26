Il prezzo in tempo reale di Vibe Coding Meta oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VIBECODER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VIBECODER su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Vibe Coding Meta oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VIBECODER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VIBECODER su MEXC ora.

Prezzo di Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VIBECODER:

--
----
+23.00%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Vibe Coding Meta (VIBECODER)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:19:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+23.03%

+11.78%

+11.78%

Il prezzo in tempo reale di Vibe Coding Meta (VIBECODER) è --. Nelle ultime 24 ore, VIBECODER ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VIBECODER è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, VIBECODER è variato del -0.00% nell'ultima ora, del +23.03% nelle 24 ore e del +11.78% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Vibe Coding Meta (VIBECODER)

$ 83.05K
$ 83.05K$ 83.05K

--
----

$ 83.05K
$ 83.05K$ 83.05K

969.94M
969.94M 969.94M

969,944,053.276032
969,944,053.276032 969,944,053.276032

L'attuale capitalizzazione di mercato di Vibe Coding Meta è $ 83.05K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di VIBECODER è 969.94M, con una fornitura totale di 969944053.276032. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 83.05K.

Cronologia dei prezzi di Vibe Coding Meta (VIBECODER) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Vibe Coding Meta a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Vibe Coding Meta in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Vibe Coding Meta in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Vibe Coding Meta in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+23.03%
30 giorni$ 0-43.54%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato.

Risorsa Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Vibe Coding Meta (USD)

Quanto varrà Vibe Coding Meta (VIBECODER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Vibe Coding Meta (VIBECODER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Vibe Coding Meta.

Controlla subito la previsione del prezzo di Vibe Coding Meta!

VIBECODER in valute locali

Economia del token di Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Comprendere l'economia del token di Vibe Coding Meta (VIBECODER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VIBECODER!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Quanto vale oggi Vibe Coding Meta (VIBECODER)?
Il prezzo in tempo reale di VIBECODER in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VIBECODER in USD?
Il prezzo attuale di VIBECODER in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Vibe Coding Meta?
La capitalizzazione di mercato per VIBECODER è $ 83.05K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VIBECODER?
La fornitura circolante di VIBECODER è 969.94M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VIBECODER?
VIBECODER ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VIBECODER?
VIBECODER ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di VIBECODER?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VIBECODER è -- USD.
VIBECODER salirà quest'anno?
VIBECODER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VIBECODER per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:19:59 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

