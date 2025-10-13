Economia del token e analisi del prezzo di Veil Token (VEIL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Veil Token (VEIL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 9.99M Fornitura totale: $ 80.00M Fornitura circolante: $ 66.85M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.96M Massimo storico: $ 0.310953 Minimo storico: $ 0.02251824 Prezzo attuale: $ 0.149512