Economia del token e analisi del prezzo di Unit Pump (UPUMP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Unit Pump (UPUMP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 83.33M Fornitura totale: $ 1.00T Fornitura circolante: $ 31.90B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.61B Massimo storico: $ 0.00878431 Minimo storico: $ 0.00228745 Prezzo attuale: $ 0.00261669