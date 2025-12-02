Economia del token e analisi del prezzo di Umbra (UMBRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Umbra (UMBRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 15.93M Fornitura totale: $ 28.50M Fornitura circolante: $ 10.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 45.39M Massimo storico: $ 2.48 Minimo storico: $ 0.488767 Prezzo attuale: $ 1.58