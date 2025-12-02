Economia del token e analisi del prezzo di Tuff (TUFF)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Tuff (TUFF), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 28.67K Fornitura totale: $ 999.96M Fornitura circolante: $ 999.96M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 28.67K Massimo storico: $ 0.00226927 Minimo storico: $ 0.00002489 Prezzo attuale: $ 0