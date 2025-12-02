Economia del token e analisi del prezzo di TriasLab (TRIAS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TriasLab (TRIAS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Massimo storico: $ 31.7 $ 31.7 $ 31.7 Minimo storico: $ 0.391767 $ 0.391767 $ 0.391767 Prezzo attuale: $ 0.676087 $ 0.676087 $ 0.676087