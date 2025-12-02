Economia del token e analisi del prezzo di Transfidelity (FIDEL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Transfidelity (FIDEL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 197.88K $ 197.88K $ 197.88K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 197.88K $ 197.88K $ 197.88K Massimo storico: $ 0.8633 $ 0.8633 $ 0.8633 Minimo storico: $ 0.195759 $ 0.195759 $ 0.195759 Prezzo attuale: $ 0.19788 $ 0.19788 $ 0.19788