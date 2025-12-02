Economia del token e analisi del prezzo di TNC (TECHIE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TNC (TECHIE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Fornitura totale: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Fornitura circolante: $ 72.97M $ 72.97M $ 72.97M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 26.01K $ 26.01K $ 26.01K Massimo storico: $ 0.00348034 $ 0.00348034 $ 0.00348034 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00013003 $ 0.00013003 $ 0.00013003