Economia del token e analisi del prezzo di Tanuki (TANUKI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Tanuki (TANUKI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 24.31K $ 24.31K $ 24.31K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 24.31K $ 24.31K $ 24.31K Massimo storico: $ 0.00379147 $ 0.00379147 $ 0.00379147 Minimo storico: $ 0.00000508 $ 0.00000508 $ 0.00000508 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0