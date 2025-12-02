Economia del token e analisi del prezzo di Taboshi (TABOSHI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Taboshi (TABOSHI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 614.24K $ 614.24K $ 614.24K Fornitura totale: $ 185.96K $ 185.96K $ 185.96K Fornitura circolante: $ 55.14K $ 55.14K $ 55.14K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Massimo storico: $ 47.25 $ 47.25 $ 47.25 Minimo storico: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Prezzo attuale: $ 11.14 $ 11.14 $ 11.14