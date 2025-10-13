Economia del token e analisi del prezzo di Synthswap (SYNTH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Synthswap (SYNTH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 28.28K $ 28.28K $ 28.28K Fornitura totale: $ 220.15K $ 220.15K $ 220.15K Fornitura circolante: $ 220.15K $ 220.15K $ 220.15K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 28.28K $ 28.28K $ 28.28K Massimo storico: $ 82.91 $ 82.91 $ 82.91 Minimo storico: $ 0.112899 $ 0.112899 $ 0.112899 Prezzo attuale: $ 0.128462 $ 0.128462 $ 0.128462