Economia del token e analisi del prezzo di Superseed (SUPR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Superseed (SUPR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 666.23K $ 666.23K $ 666.23K Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Massimo storico: $ 0.00355003 $ 0.00355003 $ 0.00355003 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0004434 $ 0.0004434 $ 0.0004434