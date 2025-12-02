Economia del token e analisi del prezzo di SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Fornitura totale: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Fornitura circolante: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Massimo storico: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Minimo storico: $ 0.938938 $ 0.938938 $ 0.938938 Prezzo attuale: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051