Economia del token e analisi del prezzo di Steve ($STEVE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Steve ($STEVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 54.77K Fornitura totale: $ 94.96M Fornitura circolante: $ 92.11M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 56.47K Massimo storico: $ 0.00434534 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00059462