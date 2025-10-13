Economia del token di Stakecube (SCC)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Stakecube (SCC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Stakecube SCC
SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon!
Economia del token di Stakecube (SCC): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Stakecube (SCC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SCC che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SCC possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SCC, esplora il prezzo in tempo reale del token SCC!
