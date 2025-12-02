Economia del token e analisi del prezzo di SPX6969 (SPX6969)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SPX6969 (SPX6969), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 114.99K $ 114.99K $ 114.99K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 114.99K $ 114.99K $ 114.99K Massimo storico: $ 0.00302399 $ 0.00302399 $ 0.00302399 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00011499 $ 0.00011499 $ 0.00011499