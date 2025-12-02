Economia del token e analisi del prezzo di SPLASH (SPLASH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SPLASH (SPLASH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 93.99K $ 93.99K $ 93.99K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 93.99K $ 93.99K $ 93.99K Massimo storico: $ 0.051178 $ 0.051178 $ 0.051178 Minimo storico: $ 0.00494731 $ 0.00494731 $ 0.00494731 Prezzo attuale: $ 0.00938539 $ 0.00938539 $ 0.00938539