Economia del token e analisi del prezzo di SPIRA (SPIRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SPIRA (SPIRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 90.48K $ 90.48K $ 90.48K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 229.99M $ 229.99M $ 229.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 393.40K $ 393.40K $ 393.40K Massimo storico: $ 0.00178383 $ 0.00178383 $ 0.00178383 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0003934 $ 0.0003934 $ 0.0003934