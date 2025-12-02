Economia del token e analisi del prezzo di Speedrun (SPEED)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Speedrun (SPEED), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 155.82K $ 155.82K $ 155.82K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 155.82K $ 155.82K $ 155.82K Massimo storico: $ 0.00101774 $ 0.00101774 $ 0.00101774 Minimo storico: $ 0.00015306 $ 0.00015306 $ 0.00015306 Prezzo attuale: $ 0.00015569 $ 0.00015569 $ 0.00015569