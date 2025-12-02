Economia del token e analisi del prezzo di SoulPeg USD (SPUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SoulPeg USD (SPUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Fornitura totale: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Fornitura circolante: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Massimo storico: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Minimo storico: $ 0.97149 $ 0.97149 $ 0.97149 Prezzo attuale: $ 0.999433 $ 0.999433 $ 0.999433